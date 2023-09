OM : le message de Rongier aux supporters

La suite après cette publicité

Après le match nul face à l’Ajax (3-3) en milieu de semaine, l’Olympique de Marseille s’attaque à une autre grande écurie : le Paris Saint-Germain. Dimanche, lors du Classique, les Phocéens tenteront de résister au Parc, surtout à la vue de la situation chaotique autour du club. À l’OM, la pression est immense et les supporters sont extrêmement exigeants. Parfois un peu trop. En conférence de presse, Valentin Rongier a donné son ressenti sur ces derniers jours sous haute tension.

«J’ai envie que tout cela s’apaise, bien sûr. On aime l’OM et le club. Tout le monde veut que ça fonctionne. Il y a beaucoup de monde qui parle de ça. Je suis joueur, je n’ai pas tous les tenants et aboutissants. On a besoin d’eux et eux aussi. On espère tous que ça va bien se terminer et qu’on va pouvoir compter sur eux. Est-ce que j’ai déjà été victime des supporters ? Non, ça ne met jamais arrivé depuis que je suis au club. Je n’en ai pas le souvenir», raconte le capitaine olympien qui préfère calmer le jeu.