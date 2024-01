OM : Pablo Longoria veut garder Luis Henrique

Revenu cet hiver d’un prêt intéressant du côté de Botafogo, Luis Henrique (22 ans) a repris depuis quelques semaines avec l’Olympique de Marseille. Disputant deux matches de Coupe de France et une rencontre de Ligue 1, l’ailier brésilien a su se mettre en évidence et a marqué des points dans un effectif où plusieurs éléments comme Faris Moumbagna, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Amin Harit ou encore Azzedine Harit n’étaient pas là pour cause de Coupe d’Afrique des Nations. Approché par l’Atlético Mineiro, Luis Henrique dispose d’un avenir encore un peu flou.

La suite après cette publicité

Cependant, le président du club phocéen Pablo Longoria l’a félicité et souhaite le conserver jusqu’à la fin de la saison : «on tient à le remercier. Il a fait une bonne rentrée à Rennes. Il a fait un match de bon niveau contre Monaco. On apprécie énormément. Sa situation est un peu particulière parce qu’on croit en son potentiel. C’est difficile de s’imposer à l’OM quand il arrive à 18 ans. Il n’a jamais trouvé de continuité. Sa saison au Brésil lui a fait beaucoup de bien. Si le joueur est d’accord, pour remercier sa mentalité, sa détermination, les portes de l’OM lui sont toujours ouvertes. On aura une conversation individuelle avec lui, surtout parce que l’option brésilienne, c’est un choix individuel. Aujourd’hui, notre position c’est qu’on croit en lui.»