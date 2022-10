Arsenal : Mikel Arteta évoque le retour en forme de Granit Xhaka

D'abord considéré comme un maillon faible, Granit Xhaka est rapidement devenu l'un des piliers d'Arsenal sous les ordres de Mikel Arteta. Alors qu'il avait confié vouloir quitter les Gunners, aujourd'hui leaders de Premier League, l'international suisse (106 sélections, 12 buts) est devenu un leader, tant technique que dans le vestiaire. Un statut assumé par le milieu de terrain de 30 ans, que l'entraîneur espagnol n'a pas tari d'éloges son numéro 34 en conférence de presse avant de se déplacer à Southampton dimanche après-midi (15h) dans le cadre de la 13e journée de Premier League.

«Je pense que tout le monde au club a essayé de le soutenir, de l'aider, parfois de le guider, de l'encourager, parfois de le canaliser. C'est un joueur au caractère bien trempé, qui est très passionné par tout ce qu'il fait. Mais en même temps, c'est un gars vraiment honnête et humble et je pense qu'il mérite ce qu'il a. Quand je suis arrivé, il était sur le point de partir, à tout le moins il y a pensé. Et nous avons simplement essayé de le convaincre de se donner une autre chance, à lui et au club. Ce que je lui ai dit ? Je n'aime pas parler de conversations privées. Je pense qu'il a été clair dans la presse sur ce qui s'est passé. Et je vais en rester là.»