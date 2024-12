Lionel Messi désigne son successeur

À 37 ans, Lionel Messi a « terminé le jeu ». Avec le FC Barcelone, il a remporté les plus prestigieuses compétitions sur la scène européenne. Avec la sélection argentine, il s’est imposé en Copa América et a soulevé la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Enfin, avec huit Ballons d’Or à son palmarès, La Pulga est quasiment imbattable. Souvent désigné comme le meilleur joueur de tous les temps, l’Argentin va pourtant devoir raccrocher les crampons dans pas longtemps.

Qui pour lui succéder ? El Chiringuito a réussi à filmer un événement organisé par l’équipementier du joueur de l’Inter Miami. Un événement durant lequel Lionel Messi a choisi son successeur. « Il y a une jeune génération de joueurs qui est très bonne et qui a beaucoup d’années devant elle. Mais si je dois en choisir un, pour l’âge et le futur qu’il a, je choisirais Lamine (Yamal). Ça dépend de lui parce que le football dépend de beaucoup de choses, mais Lamine c’est le présent et le futur. » Le Blaugrana appréciera.