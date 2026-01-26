Nouvelle affaire de serviettes au Maroc

Une semaine seulement après la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, l’épisode polémique des serviettes refait parler de lui. Lors de la Coupe d’Afrique des clubs (Coupe de la CAF), à l’occasion de la rencontre entre le Wydad Casablanca et Maniema Union, des agents du stade Mohammed V ont tenté de s’emparer des serviettes de l’équipe congolaise, provoquant l’incompréhension et l’agacement du banc adverse.

Un scénario qui rappelle fortement ce qu’avait vécu Édouard Mendy durant la CAN, régulièrement perturbé par des tentatives répétées de confiscation de sa serviette, au point de voir son coéquipier Yehvann Diouf jouer les gardes du corps improvisés. Une répétition des faits qui interroge sur ces pratiques et relance une polémique devenue presque surréaliste, bien au-delà du simple fait de jeu.