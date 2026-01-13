Menu Rechercher
Real Madrid : la réaction remarquée de Dani Carvajal au départ de Xabi Alonso

Par Allan Brevi
1 min.
Carvajal @Maxppp

Alors que le départ de Xabi Alonso du Real Madrid a secoué la presse espagnole et suscité de nombreuses réactions de joueurs comme Arda Güler, Kylian Mbappé ou encore Rodrygo, le capitaine Dani Carvajal a choisi une réponse beaucoup plus succincte. Sur son compte Instagram, il s’est contenté d’écrire : « merci pour tout », sans ajouter de commentaire ni de contexte, laissant planer une certaine ambiguïté.

Madrid Zone
🚨 Dani Carvajal on IG: “Thank you.”
Cette réaction minimaliste contraste avec les messages détaillés et émotionnels de plusieurs cadres du vestiaire et soulève déjà des interrogations chez les observateurs. Certains y voient un simple remerciement professionnel, d’autres un signe de malaise ou de distance face à la gestion de cette situation par le club. Dans tous les cas, l’attitude du capitaine a attiré l’attention et alimente le débat sur l’impact du départ d’Alonso au sein du vestiaire madrilène.

Pub. le - MAJ le
