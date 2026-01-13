Real Madrid : la réaction remarquée de Dani Carvajal au départ de Xabi Alonso

Alors que le départ de Xabi Alonso du Real Madrid a secoué la presse espagnole et suscité de nombreuses réactions de joueurs comme Arda Güler, Kylian Mbappé ou encore Rodrygo, le capitaine Dani Carvajal a choisi une réponse beaucoup plus succincte. Sur son compte Instagram, il s’est contenté d’écrire : « merci pour tout », sans ajouter de commentaire ni de contexte, laissant planer une certaine ambiguïté.

La suite après cette publicité

Cette réaction minimaliste contraste avec les messages détaillés et émotionnels de plusieurs cadres du vestiaire et soulève déjà des interrogations chez les observateurs. Certains y voient un simple remerciement professionnel, d’autres un signe de malaise ou de distance face à la gestion de cette situation par le club. Dans tous les cas, l’attitude du capitaine a attiré l’attention et alimente le débat sur l’impact du départ d’Alonso au sein du vestiaire madrilène.