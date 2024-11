Chelsea : la mise au point de Reece James, de nouveau blessé

Reece James ne traverse pas la meilleure des périodes. Enzo Maresca a annoncé, ce jeudi, l’absence de son joueur pour la rencontre de Chelsea face à Leicester City, ce week-end en Premier League, suite à une blessure aux ischio-jambiers. À ce jour, le latéral droit anglais a été absent des terrains durant 680 jours, soit 129 matchs professionnels. Quelques heures plus tard, l’arrière-droit des Blues a publié un message sur les réseaux sociaux pour évoquer son indisponibilité.

La suite après cette publicité

« Bonjour à tous. J’espère que vous allez tous bien. Ce message s’adresse à ceux qui comprennent et respectent ce que je traverse… Je vous apprécie énormément. Votre soutien et vos messages bienveillants vont bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Pour parler de moi… Je vais bien, j’ai connu des jours meilleurs et des jours pires. Un autre défi se présente, que j’accepte. Finalement, je m’en sortirai, contre toute attente. Enfin, j’aimerais aborder la période des fêtes qui approche. Ces moments sont difficiles pour tout le monde ! Je vous souhaite à tous une saison festive, heureuse et paisible », a-t-il écrit dans sa story Instagram. Sa durée d’indisponibilité n’est pas encore connue même si son entraîneur avait indiqué qu’il espérait pouvoir compter sur lui dans les prochains jours.