Le Real Madrid veut s’offrir le nouveau Sergio Ramos, Arsenal passe la seconde pour Dušan Vlahović

«Juanlu est dans le radar merengue»

En Espagne, le mercato fait les gros titres ! Et on va évoquer le mercato du Real Madrid qui vise une pépite de Liga. Dans ses pages intérieures, le journal Marca annonce que «Juanlu est dans le radar merengue» ! «Le défenseur de Séville Juanlu, 20 ans, est dans le viseur du Real Madrid. Les Madrilènes suivent depuis des années l’évolution du jeune joueur de Séville, qui évolue au poste de latéral droit et de défenseur central. Il a une clause libératoire de 20 M€.» Dans son profil, il rappelle un certain Sergio Ramos, lui aussi formé à Séville et qui avait rejoint la Casa Blanca très jeune. Reste à savoir si le club de la capitale espagnole passera à l’action dès cet hiver ou recrutera Juanlu l’été prochain.

La suite après cette publicité

Vlahović vers la Premier League

La Juventus pourrait être chamboulée sur le mercato cet hiver ! En effet, Tuttosport annonce sur sa Une que «Dušan Vlahović est courtisé par Arsenal» lors de ce mercato hivernal. Les Gunners veulent un attaquant cet hiver et le buteur de la Juve coche pas mal de cases recherchées par le club londonien. «Ce n’est pas un mystère qu’Arteta aime Dusan Vlahovic : il y a deux ans, il le voulait à Arsenal avant d’aller à la Juventus, et maintenant que les Gunners ont besoin d’un attaquant en janvier, le club de la Juventus est prêt à écouter les offres pour une vente dans ce mercato hivernal», explique le journal turinois. Les Bianconeri ont fixé le prix de leur joueur à 60 M€, Arsenal doit aussi convaincre l’attaquant de quitter l’Italie. Affaire à suivre…

À lire

Real Madrid : Arda Güler titulaire ce samedi en Coupe du Roi ?

Le Barça soulagé…

En Espagne il y avait aussi la 19e journée de Liga qui se poursuivait hier soir. Et le FC Barcelone n’avait pas d’autres choix que de l’emporter pour rester au contact des leaders, le Real Madrid et Gérone. Mission accomplie pour les Blaugranas mais que cela aura été compliqué… Les Catalans se sont imposés (2-1) sur la pelouse de Las Palmas dans les derniers instants et remontent sur le podium. Le journal Sport estime que cette équipe «s’accroche à la Liga» ! «Le Barça a réussi à revenir sur l’ouverture du score de Las Palmas et, grâce à sa victoire, a étouffé les velléités de Madrid et de Gérone. Gündogan a fait la décision dans les derniers instants du match en provoquant un penalty qu’il a lui-même transformé.» Penalty qui fait polémique d’ailleurs en Espagne. Pour Mundo Deportivo, c’est un «triomphe vital» dans la course au titre. «Le Barça est revenu d’un mauvais départ pour remporter une victoire difficile qui lui permet de rester dans la course», estime le quotidien catalan. L’Esportiu parle carrément de «survie» pour les hommes de Xavi !