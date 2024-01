Liga : le FC Barcelone arrache la victoire à Las Palmas et remonte sur le podium

Qui dit nouvelle année, dit nouvelles résolutions. Pour le FC Barcelone, l’heure est à l’amélioration de son jeu afin de relancer quelque peu la course au titre. Car oui, les Blaugranas ne montraient pas un visage digne de l’ADN Barça sur le rectangle vert. Pour sa première rencontre de 2024, et ce dans le cadre de la 20e journée de la Liga, le Barça, relégué à la cinquième place après la victoire de l’Athletic Club - nouveau troisième du championnat - se déplaçait sur la pelouse de l’intéressant promu Las Palmas, pensionnaire de la première partie de tableau avant ce match. Pour cette rencontre, Xavi Hernandez pouvait compter sur la présence sur son banc de sa nouvelle recrue hivernale, Vitor Roque, arrivé il y a quelques jours en provenance du Club Athletico Paranaense.

La suite après cette publicité

Très vite dans cette rencontre, on sentait les Barcelonais en manque de confiance face à un promu volontaire dans le jeu. Au bout de seulement cinq minutes, le latéral droit portugais João Cancelo s’écroulait et devait quitter les siens en raison d’une douleur au genou. Le Barça se faisait ensuite surprendre par deux produits de son propre centre de formation : après un bon travail sur le couloir droit, l’Espagnol Sandro Ramirez trouvait le Marocain Munir El Haddadi, qui venait devancer Iñaki Peña dans la surface pour ouvrir le score (1-0, 12e) pour son deuxième but de la saison. Sandro était même proche de faire le break, mais sa frappe, contrée par Jules Koundé, heurtait le poteau gauche du gardien catalan (29e).

À lire

Barça : João Cancelo sorti sur blessure à Las Palmas

Un Barça en mode "diesel"

Le meilleur joueur offensif côté Barcelone ? Peut-être Sergi Roberto. Le capitaine blaugrana était l’un, si ce n’est le seul, à proposer des solutions dans le dos de la défense et se montrait même trop altruiste face à Alvaro Valles (44e). Pas de quoi rassurer les supporters catalans face à un tel manque de créativité offensive des leurs. Au retour des vestiaires, les hommes de l’autre Xavi, García Pimienta, étaient toujours aussi dangereux dans le camp adverse, en témoigne la frappe en angle fermé de Munir déviée par les poings de Peña (53e). Quelques instants plus tard, Ferran Torres, sur un contre favorable de Roberto, ajustait le portier adverse (1-1, 55e), trop court pour claquer le tir à ras de terre du Tiburon (requin en espagnol). Dans la moitié de terrain palmense, les hommes de Xavi accumulaient les positions de hors-jeu (14 au total), notamment en raison d’un bloc jaune très haut sur le terrain.

La suite après cette publicité

Les locaux n’étaient pas loin de surprendre le dernier rempart catalan d’une tête décroisée de Mika Mármol à l’entrée de la surface de but (79e). Le coach blaugrana décidait de lancer Vitor Roque pour sa première apparition avec Barcelone. L’attaquant international brésilien était proche de profiter d’une relance peu appuyée vers Valles, finalement bien vigilant (81e). Il fallait attendre le temps additionnel pour assister à un scénario haletant : poussé dans le dos face au but vide par Daley Sinkgraven - expulsé (90+2e), Ilkay Gündogan obtenait un penalty et se faisait justice pour offrir un succès inespéré aux siens (2-1, 90+4e). Dans les derniers instants du temps additionnel, Roque s’offrait même deux occasions, une frôlant le poteau gauche et l’autre contrée dans la surface (90+7e). Une victoire donc, et trois points importants pour le FC Barcelone, seul troisième du classement devant l’Atlético et Bilbao. Las Palmas peut regretter et reste bloqué à la 10e place.