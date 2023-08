OM - Brest : Pau Lopez pas totalement satisfait malgré la victoire

Si l’Olympique de Marseille s’est imposé dans son antre du stade Vélodrome (2-0), les Phocéens auront beaucoup souffert face à une valeureuse et courageuse équipe brestoise qui n’aura pas démérité. Ce succès, les hommes de Marcelino le doivent notamment à un très grand Pau Lopez, auteur de nombreuses parades tout au long de la partie pour garder ses cages inviolées. Omniprésent, le portier espagnol est revenu sur la physionomie de cette rencontre quelques minutes après le coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

Si le résultat est positif pour les joueurs olympiens, le gardien marseillais a en effet voulu revenir sur les axes d’amélioration de son équipe. «On doit encore s’améliorer, ils ont eu beaucoup de contre-attaques. Même en seconde période, on a mal commencé, mais on s’est repris. C’est important qu’on gagne, on est content pour les supporters et pour nous», a d’ailleurs confié Pau Lopez. Malgré cette belle victoire, le portier de l’OM n’était donc pas totalement satisfait par la prestation des siens.