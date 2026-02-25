Pestiféré à Naples, héros en Turquie : Noa Lang fait taire les critiques !

« Je pense que je suis un joueur dont on peut attendre beaucoup de dribbles, de passes décisives et de buts. Je pense que je suis un joueur pour lequel on vient au stade et qu’on aime regarder. D’abord, on est assis comme ça, et quand j’ai le ballon, on se lève pour me regarder. C’est comme ça que je me vois », voici comment Noa Lang annonçait la couleur au moment de signer au Napoli cet été. Sept mois plus tard, le bilan est assez salé pour l’ailier néerlandais. Disputant 27 matchs avec les Partenopei pour 1 petit but et 2 passes décisives, le joueur de 26 ans a totalement raté son passage du côté de l’Italie. Pourtant recruté pour 28 millions d’euros après de belles choses montrées au FC Bruges et au PSV Eindhoven. Assez invisible sur le terrain, il avait également des rapports glacials avec son coach Antonio Conte. « Il faut penser à l’équipe, pas à chaque joueur individuellement. Sinon, je devrais parler de chaque joueur. Je le répète : il doit travailler. Si je le convoque, je le fais. Sinon, il sera sur le banc », confiera notamment le coach italien à son sujet.

En contact avec son joueur à qui il a demandé de partir à l’hiver pour obtenir du temps de jeu, le sélectionneur Ronald Koeman remettra une pièce dans le juke-box avec cette déclaration polémique : « je reste en contact avec lui. En septembre, je me suis assis avec lui et je lui ai demandé comment ça allait en Italie. Il m’a alors répondu : "Vingt-huit jours de ritiro (mise au vert durant l’été, ndlr) et je n’ai pas vu un seul ballon". » C’est donc ainsi que le flop Noa Lang a quitté le Napoli pour rejoindre la Turquie et Galatasaray jusqu’à la fin de la saison dans le cadre d’un prêt. Un vrai bol d’air frais pour le joueur qui souhaite briller avec son nouveau club et ainsi garder l’espoir de disputer la Coupe du Monde 2026 avec les Pays-Bas. « Comment puis-je l’expliquer simplement ? Je ne m’entendais pas avec l’entraîneur. Laissons tomber. Je sais qu’aux Pays-Bas, vous pensez souvent que c’est de ma faute, mais un jour, tout sera révélé. Pour l’instant, j’ai beaucoup de respect pour le club avec lequel je suis sous contrat. J’ai de bonnes relations avec presque tout le monde au sein du club. Honnêtement, cela a pris un certain temps. La grandeur du club parle d’elle-même, mais je ne suis pas du genre à vouloir partir après seulement six mois. Neuf personnes sur dix ne voulaient pas que je parte. J’étais bien intégré dans le groupe, je m’entraînais bien tous les jours, mais quand je jouais, les gens disaient du mal de moi. Mais je n’étais pas du tout d’accord. En ce qui concerne le style de jeu, j’ai bien joué. Du moins, je le pense », a-t-il avoué dans un entretien accordé à ESPN.

Noa Lang a détruit la Juventus et Antonio Conte

Un nouveau tacle avec Antonio Conte dont les rapports n’auront jamais été cordiaux. En revanche, la relation avec son nouveau coach Okan Buruk démarre de meilleure manière. Le coach de Galatasaray était d’ailleurs enthousiaste au moment de l’arrivée du joueur de 26 ans : « Noa Lang est une recrue de très grande qualité et importante. Il a rencontré les joueurs. Son adaptation sera facile… » Et cela se ressent. Venu renforcer l’attaque du club turc, Noa Lang se montre déjà précieux pour sa nouvelle équipe avec 2 buts et 1 passe décisive en 5 matches. Menace dans son couloir et vrai détonateur, il laisse les signaux au vert pour le moment. Galatasaray ayant même lancé des discussions avec Naples pour connaître le montant à régler en cas de transfert sec puisque Noa Lang est prêté sans option d’achat. Il faut dire qu’il a crevé l’écran mardi dernier avec un doublé contre la Juventus lors d’une large victoire 5-2. Après le match, il était d’ailleurs assez critique envers sa performance.

« Honnêtement, ce n’était pas ma meilleure performance, j’aurais pu faire mieux. J’ai marqué deux buts et je pense que nous avons fait un bon match en équipe. J’ai déjà joué contre la Juventus. C’est une équipe redoutable. Ils défendent bien. Ce soir, nous avons montré notre qualité et fait un bon match », a-t-il confié. Il en a profité pour tacler une nouvelle fois Antonio Conte : « je me fiche qu’il ait regardé le match ou non. J’ai ici un entraîneur de très haut niveau avec qui j’entretiens d’excellentes relations. » Ancien joueur de Galatasaray et compatriote de Noa Lang, Wesley Sneijder, a également eu le même point de vue sur le plateau de Ziggo Sport : « si on analyse vraiment le match, Lang a marqué deux buts, mais il n’a pas été très présent durant toute la rencontre. Cependant, après un match comme celui-ci, cela n’a plus vraiment d’importance. On gagne 5-2 et on marque deux buts. Demain à Naples, les journaux écriront : "Nous nous sommes trompés, Noa Lang a marqué deux buts, nous avons perdu la tête."» Relancé en Turquie et revanchard après son passage raté à Naples, Noa Lang retrouve des couleurs, pour le plus grand malheur de la Juventus qui le retrouve ce mercredi pour la deuxième manche…

