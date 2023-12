Le message d’Endrick au Real Madrid

Le Real Madrid n’a fait qu’une bouchée de Villarreal dimanche soir dans le cadre de la 17e journée de Liga (4-1). Grâce à un collectif bien huilé et malgré la grave blessure de David Alaba, les Merengues ont déroulé leur football. Le tout sous les yeux d’Endrick, la pépite brésilienne qui débarquera à l’été 2024.

Présent dans la capitale depuis quelques jours, la jeune promesse a pu observer ses futurs partenaires et a même livré quelques mots pour la chaîne Real Madrid TV. «C’est un rêve depuis que je suis petit d’être ici et, grâce à Dieu, je suis ici avec ma famille. Je pense que nous allons écrire une belle histoire dans six mois», a-t-il déclaré, en espagnol. «Est-ce que j’ai bien parlé ?», a demandé Endrick à la fin de l’interview, lui qui apprend la langue locale depuis plusieurs mois.