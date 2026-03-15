FC Barcelone : scène surréaliste pour Marc-André Ter Stegen au bureau de vote

Cet hiver, Marc-André Ter Stegen a été prêté à Girona après avoir été déclassé par Joan Garcia et Szczęsny au FC Barcelone. Pour autant, le portier allemand était présent à Barcelone ce dimanche afin de voter pour les élections présidentielles du club catalan qui opposent principalement Victor Font à Joan Laporta. Mais voilà, une scène loufoque a eu lieu au bureau de vote.

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Comme le rapportent les médias espagnols, Marc-André ter Stegen s’est présenté pour voter mais n’a finalement pas pu le faire. Son nom ne figurait pas sur la liste officielle des membres autorisés à voter. Malgré une attente de plusieurs minutes pour tenter de régler le problème, il a dû quitter le bureau de vote sans pouvoir déposer son bulletin. Moment gênant pour le gardien de 33 ans.