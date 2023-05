Man City : l’incroyable jackpot que pourrait toucher Erling Haaland

La suite après cette publicité

Auteur d’une saison prodigieuse ponctuée de 35 buts en Premier League, ce qui constitue un record depuis la création de la dite "Premier League" en 1992, Erling Haaland devrait bénéficier d’une récompense assez clémente de la part de son club. Ce dimanche, The Sun indique que l’attaquant norvégien pourrait en effet empocher près de 5 millions de livres sterling (environ 5,6 M€) au terme de la saison. Une somme qui s’apparenterait à un énorme bonus lié à la performance.

Le tabloïd précise qu’un sacre de Manchester City en Ligue des Champions rapporterait ainsi plus d’un million de livres à l’attaquant de 22 ans. Même son de cloche en cas de triomphe en Premier League, alors que le club citizen compte désormais 4 longueurs d’avance sur son dauphin Arsenal, à 4 journées de la fin. Une victoire face au rival mancunien en finale de CUP le 3 juin prochain pourrait quant à elle rapporter plus de 350 000 livres au Norvégien, une somme non-négligeable. The Sun révèle par ailleurs que d’autres bonus liés à la performance personnelle, tels que le titre de meilleur joueur de Premier League ou même le Ballon d’Or, pourraient encore faire grimper la somme finale.

