Carlos Tevez proche de rechausser les crampons ?

Passé sur le media argentin TyC Sports, Adrian Ruocco, l’agent de Carlos Tevez, a annoncé que son joueur allait reprendre du service. Selon le représentant de l’Argentin de 38 ans, Tevez serait en « discussions très avancées avec un club. » L’Apache qui est sans club depuis son départ de Boca Junior en juillet dernier pourrait donc revenir à la compétition.

La suite après cette publicité

Selon Ruocco, l’ancien buteur de Manchester City et de la Juventus aurait reçu de nombreuses offres qu'il a toutes rejetées, car le joueur chercherait à « concilier le football et sa vie familiale ». L’agent argentin a cependant lâché que la franchise de MLS DC United serait très intéressée par Tevez. Le buteur argentin a disputé 604 matchs pros durant sa carrière, a inscrit 237 buts et délivré 108 passes décisives.