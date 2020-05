OM : un cabinet américain mandaté pour recruter le successeur de Zubizarreta

Jeudi dernier, l'OM annonçait le départ attendu de son directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Si le divorce est bel et bien consommé, quelques détails restent encore à régler pour entériner le départ du dirigeant espagnol de 58 ans. La direction olympienne semble d'ailleurs bien avancer sur ce sujet puisque l'ancien du Barça a rencontré le président marseillais, Jacques-Henri Eyraud, lundi, et qu'un accord est en passe d'être trouvé. Mais le club de la cité phocéenne prend dans le même temps les devants afin de trouver le successeur d'Andoni Zubizarreta.

D'après les informations de La Provence, l'OM a mandaté un cabinet de chasseur de têtes basé à New York qui contacte, depuis près plus d'un mois, de nombreux candidats pour un poste qui sème le doute. Le quotidien régional précise que le profil recherché ressemble plus à un directeur général chargé du football capable de s'occuper du business et du développement à l'international et qui aura des interactions avec le directeur sportif. Le hic, c'est que Laurent Colette occupe cette même fonction sur la Canebière depuis maintenant deux années. Reste donc à connaître l'identité de l'heureux élu ainsi que sa fonction exacte dans les rangs de Marseille.