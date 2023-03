Le retour en grâce de Romelu Lukaku enflamme la Belgique et l’Italie

La suite après cette publicité

En pleine reconstruction, la Belgique faisait ses grands débuts avec Domenico Tedesco sur son banc. Après un sacré fiasco lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, avec notamment une élimination dès la phase de poules, les Diables Rouges voulaient reprendre leur marche en avant durant cette trêve internationale. Le nouvel entraîneur de la sélection belge avait d’ailleurs décidé de nommer un nouveau capitaine, à l’image de Kylian Mbappé en Equipe de France, en la personne de Kévin De Bruyne. Un choix critiqué alors que Thibaut Courtois et Romelu Lukaku pouvaient également prétendre à cette distinction honorifique mais ô combien importante pour ces deux joueurs qui la convoitaient.

Même si ce choix pouvait sembler logique au vue de l’influence de Kévin De Bruyne sur le jeu de Manchester City mais aussi sur celui de la Belgique à l’image de sa prestation XXL face à l’Allemagne (une réalisation et deux passes décisives), Romelu Lukaku avait les faveurs de ses coéquipiers et de la presse belge. Mais voilà, malgré son expérience du plus haut niveau, sa maîtrise de plusieurs langues et son lien avec tous ses coéquipiers aussi bien de l’ancienne que de la nouvelle génération, l’attaquant de l’Inter n’a finalement pas reçu le vote le plus important, celui de son sélectionneur. Il faut dire que le puissant belge a réalisé deux dernières saisons plus que moyennes que ce soit du côté de Chelsea ou bien en Italie, lui qui ne devrait pas être conservé par le club milanais en fin de saison.

La Belgique s’enflamme pour Big Rom

La trêve internationale arrivait donc à point nommé pour Romelu Lukaku qui a porté les Diables Rouges avec un triplé retentissant face à la Suède pour la première de Domenico Tedesco sur le banc de la Belgique. Une belle façon de faire taire les critiques. D’autant plus qu’il a encore été au four et au moulin contre l’Allemagne, pour la première victoire de la sélection belge sur la Mannschaft depuis 1954, avec un but et une barre transversale qui aurait pu tuer le suspens à la demi-heure de jeu. Surtout son duo avec Kévin De Bruyne a illuminé la rencontre à Cologne. Deux performances qui ont enflammé la presse du Plat pays. «Autre fer de lance de notre formation, Lukaku. L’attaquant belge a marqué davantage en deux matches qu’en quinze apparitions avec l’Inter Milan en Serie A» s’est réjoui la RTBF avant de poursuivre sa relation avec De Bruyne et Tedesco.

«Son duo avec De Bruyne fonctionne de manière sensationnelle. De plus, Big Rom ressent la confiance du coach. C’est le joueur avec lequel, sur le terrain, Tedesco a le plus discuté pendant les deux premiers matches de son ère. Lukaku est également l’initiateur, le premier rideau du pressing souhaité par son coach. Durant la célébration de la victoire, c’est lui qui a pris le bras de l’entraîneur afin de le lever, comme pour attester que ce dernier a un rôle prépondérant dans ce qui se produit en ce moment autour de l’équipe belge. Plus qu’utile en pivot, l’ancien attaquant d’Anderlecht a inscrit son 72e but avec les Diables Rouges. Et il n’a pas encore trente ans. Il est bluffant», a continué d’abonder le média francophone. Une libération pour Romelu Lukaku mais aussi celle de tout un pays qui n’attendait que ça pour s’enflammer.

Une confiance retrouvée

Même son de cloche de l’autre côté des Alpes même si les médias italiens espèrent que Big Rom pourra garder cette cadence en revenant à l’Inter. «Romelu Lukaku envoie des messages sans équivoque : il revient en excellente forme et les deux matchs disputés avec la Belgique ont fait beaucoup de bien à son moral. Cet après-midi, il sera à la Pinetina (centre d’entrainement de l’Inter, ndlr) pour un entraînement fatigant, même si maintenant Big Rom ne se sent plus fatigué et vole sur les ailes de l’enthousiasme. Le sentiment est que sa «vraie saison» commence maintenant», a écrit de son côté la Gazzetta dello Sport ce mercredi pour le retour de Romelu Lukaku en Italie. Si Big Rom a fait taire les critiques pour l’instant, il devra maintenir ce niveau de performance jusqu’à la fin de la saison pour rappeler à tout le monde quel joueur il peut être quand il est en confiance. Même si les fans des Nerazzurri se félicitent de son retour en forme, le puissant attaquant belge sera scruté de près et ce dès ce weekend face à la Fiorentina.