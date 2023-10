Ballon d’Or 2023 : les premiers mots de Lionel Messi

C’est peut-être son huitième et dernier Ballon d’Or, mais Lionel Messi restera sûrement la légende indétrônable de cette prestigieuse récompense. Sacré devant Erling Haaland (Manchester City) et Kylian Mbappé (PSG), l’Argentin a été honoré en grande partie grâce à la troisième Coupe du Monde de l’histoire de l’Argentine remportée en décembre 2022 au Qatar. Un moment très spécial pour l’international albiceleste qui a tenu à remercier ses proches et rendre un bel hommage à Diego Armando Maradona.

« Je veux remercier les personnes qui ont voté pour moi. Je remercie mes camarades de l’équipe d’Argentine pour ce que nous avons réussi. Bien sûr, je souhaite féliciter Erling (Haaland) et Kylian (Mbappé) pour leur année extraordinaire. Je suis sûr qu’ils gagneront prochainement ce prix. C’était une année spectaculaire. Je vois beaucoup de visages que je souhaite remercier parce qu’ils ont tous consacré beaucoup de temps à ce succès. (…) Je profite, je prends du plaisir. C’est un plaisir qui ne me quittera jamais et j’espère en profiter encore de nombreuses années. Une pensée spéciale à ceux qui me suivent depuis le début. Ce Mondial, c’était le titre qui me manquait. Je remercie ma famille, mon épouse qui m’accompagne depuis les débuts de ma carrière et qui m’a permis de réaliser mes rêves. Sans elle, je n’aurais pas réussi à mener cette carrière durant autant d’années. (…) Aujourd’hui, c’est son anniversaire de Diego (Maradona, ndlr). Il n’y a pas de meilleur moment pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Je partage ce trophée avec toi et tous nos camarades argentins.»

Messi la joue collectif

Sacré à huit reprises, Messi fera les Unes de tous les médias internationaux demain. Mais encore une fois, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a voulu faire la part belle à ses partenaires de la sélection albiceleste. « Tous les Ballons d’Or sont spéciaux. Les titres les plus importants sont les titres collectifs. Ce Ballon d’Or n’aurait pas été possible sans toute une équipe. Il est important de penser à tous mes coéquipiers. Le plus important dans le football, c’est le collectif », a-t-il indiqué, avant de conclure.

«Jamais je n’aurais imaginé faire la carrière que j’ai faite. Jamais je n’aurais imaginé réussir tous les objectifs que j’avais. J’ai eu la chance de jouer dans le meilleur club avec la meilleure équipe de l’histoire (le FC Barcelone, ndlr). J’ai vécu des moments compliqués, mais comme toujours, l’important c’est de recommencer. Il me manquait la Coupe du Monde. J’ai essayé et je suis très fier d’avoir réussi.» Et on ne pourra pas dire le contraire.