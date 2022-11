MU : Cristiano Ronaldo aimerait voir Arsenal gagner la PL

La suite après cette publicité

Dans la suite de son entretien accordé à Piers Morgan, l'attaquant international portugais Cristiano Ronaldo a été questionné sur la possibilité de voir Arsenal être champion de Premier League cette saison : «Je l'espère,» a-t-il d'abord déclaré avant de préciser.

«Manchester d'abord, et sinon, Arsenal est une équipe que j'aime voir jouer. J'aime l'équipe. J'aime l'entraîneur. Je pense qu'ils ont une bonne équipe. Et si Manchester United ne gagne pas la Premier League, je serai heureux si Arsenal le fait.» Pour rappel, les Gunners sont actuellement leaders du championnat avec cinq points d'avance sur Manchester City, et 11 sur les Red Devils, actuels 5es après 16 journées.