Fulham prêt à écouter les offres pour Seri et Le Marchand ?

Comme nous l’avons révélé hier, les Girondins de Bordeaux souhaitent attirer l’ancien milieu de terrain niçois, Jean Michaël Seri, actuellement à Fulham où il n’a pas disputé une seule rencontre de Premier League cette saison, car pas retenu dans le groupe. Et le club londonien serait à l’écoute des offres concernant le milieu de terrain ivoirien, selon les informations de Sky Sports.

La suite après cette publicité

Concernant Maxime Le Marchand, la situation est quasiment identique. Le défenseur français de 31 ans n’entre pas non plus dans les plans de Scott Parker, qui ne l’a aligné qu’à une seule reprise en tant que titulaire cette saison. Fulham pourrait donc aussi se séparer de l’ancien Niçois qui est encore suivi aujourd’hui par le club de la Côte d’Azur qui souhaiterait le rapatrier pour apporter un peu d’expérience à sa défense, qui en manque cruellement depuis la longue blessure de Dante en début de saison. Les deux joueurs avaient rejoint l’Angleterre à l’été 2018 en provenance de l’OGC Nice au même moment, et pourraient bien quitter Craven Cottage tous les deux cet hiver.