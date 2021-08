OM : Valence baisse considérablement le prix de Daniel Wass mais...

Si le PSG et Lionel Messi occupent logiquement l'essentiel de l'actualité en ce moment, l'Olympique de Marseille n'a également pas à rougir de son recrutement. Le club du sud de la France a frappé de sacrés coups cet été, à l'image d'un Konrad de la Fuente qui semble convaincre tout le monde. Et ce n'est pas fini, puisque Pablo Longoria voulait notamment piocher chez son ancien club, Valence.

Objectif : Daniel Wass. Seulement, Valence n'a jamais vraiment rendu les choses faciles à son ancien employé. Si on peut comprendre que l'écurie de Liga ait refusé la première offre marseillaise, qui n'atteignait même pas le million d'euros pour le joueur dont le contrat expire en 2022, les dirigeants ches demandaient 6 millions d'euros pour le Danois.

Et si le joueur avait changé d'avis ?

Si on utilise le passé, c'est parce que visiblement, le club espagnol a revu ses exigences à la baisse pour le polyvalent milieu danois de 32 ans. Ainsi, comme l'explique Las Provincias, Valence ne demande plus que 2 millions d'euros pour l'ancien du Celta. Un montant a priori abordable, mais il pourrait bien y avoir anguille sous roche.

Effectivement, si le joueur semblait prêt à tout pour partir à Marseille et mettait la pression au club, il a repris l'entraînement sous les ordres de Pepe Bordalas et plusieurs médias comme la Cadena COPE évoquaient hier qu'il n'était plus forcément si convaincu de vouloir partir. Son entraîneur souhaite impérativement l'avoir dans son effectif et ça pourrait avoir fait la différence. Pablo Longoria risque donc de devoir se tourner vers d'autres pistes...