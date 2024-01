Rennes : Nemanja Matic fonce vers l’OL

Nemanja Matic va enfin pouvoir rejouer au football. Boudeur et frondeur, le milieu de terrain serbe de 35 ans avait fait savoir au Stade Rennais qu’il ne souhaitait plus évoluer avec les Rouge et noir. Pour expliquer ce choix, l’ancien Giallorosso a évoqué les problèmes rencontrés par sa famille pour s’adapter à la ville bretonne.

Rapidement courtisé par l’Olympique Lyonnais, Matic avait trouvé un terrain d’entente avec les Gones. Seul problème : Rennes ne voulait pas laisser filer son joueur vers un autre club de Ligue 1. Et alors que la situation s’enlisait, les Turcs de Besiktas sont apparus. Les Stambouliotes étaient même en discussions avancées avec le SRFC quand l’OL est revenu à la charge.

L’OL a gagné son duel face à Besiktas

Un duel s’est alors engagé entre les deux formations et selon le journaliste Gianluca Di Marzio, ce sont les septuples champions de France qui vont rafler la mise. Une information qui vient d’être confirmée par RMC Sport et Ouest France. Les détails de l’opération entre Rennes et l’OL n’ont pas filtré, mais L’Equipe assure que le montant du deal tournera autour des 3 M€ e que le milieu signera un contrat jusqu’en 2026.

Les Gones ont donc sûrement revu leur offre à la hausse. De son côté, alors qu’il avait un accord avec l’OL et Besiktas, Nemanja Matic a donc tranché en faveur de l’actuel seizième du classement de Ligue 1 et le SRFC s’est résolu à vendre au plus offrant. Après avoir recruté Adryelson, Lucas Perri, Malick Fofana et Gift Orban, l’OL va donc s’offrir une cinquième recrue dans ce mercato hivernal.