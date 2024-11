Le FC Barcelone a trouvé une formule folle pour s’offrir Viktor Gyökeres

Premier du classement de Liga et bien positionné en Ligue des Champions, avant la réception très attendue du Stade Brestois, ce mardi soir, le FC Barcelone réalise un très bon début de saison. Et les Blaugranas peuvent notamment compter sur Robert Lewandowski, qui a retrouvé sa régularité. À 36 ans, le Polonais est meilleur buteur de la Liga et affiche un total de 20 buts et 2 passes décisives en 18 matches, toutes compétitions confondues, dont 5 en Ligue des Champions.

Et alors qu’une prolongation d’une saison est envisagée pour récompenser les bonnes performances de l’ex-Bavarois, le FC Barcelone pense aussi à l’avenir : «nous devons d’abord savoir si Erling Haaland est vraiment ce que nous voulons pour l’avenir. Nous ne le savons pas encore. Pour l’instant, nous ne voulons pas de numéro neuf. Nous avons Robert. Nous ne prévoyons rien avec un neuf. Lorsque le moment sera venu de prendre une décision, nous étudierons les options», expliquait récemment le directeur sportif catalan, Deco.

Une idée farfelue pour attirer Viktor Gyökeres

Et pourtant, si rien n’est prévu pour maintenant, le Barça travaille bel et bien pour le successeur du Polonais. Et le nom de Viktor Gyökeres (26 ans) résonne beaucoup chez les Blaugranas en raison de ses 24 buts et quatre passes décisives en seulement 19 matches cette saison. Et selon Sport, le FC Barcelone voit en lui le successeur idéal de Robert Lewandowski. L’intention du Barça est de signer Gyökeres pour un montant d’environ 70 millions d’euros et le laisser en prêt au Sporting Portugal pour une saison supplémentaire, afin de conserver Robert Lewandowski pour une saison de plus.

Bien que la clause du joueur soit de 100 millions d’euros, le club blaugrana pense que le Suédois pourrait partir pour un montant inférieur grâce à cette formule. Mais il reste à savoir si l’attaquant a vraiment envie de rester au Portugal pour une saison de plus, lui qui aura 27 ans l’année prochaine et qui est dans le collimateur de plusieurs clubs de premier plan. Notamment Manchester United, qui a enrôlé son ancien entraîneur Ruben Amorim. Encore un feuilleton qui devrait animer les prochains mois.