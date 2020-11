PSG : le point médical complet après les nouvelles blessures contre Rennes

Vainqueur du Stade Rennais samedi soir pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 (3-0), le Paris Saint-Germain a surtout perdu de nouveaux joueurs sur blessure, alors que l'infirmerie était déjà bien remplie. Et ce dimanche, le club de la capitale a fait un point médical complet. Touché en première période, Idrissa Gueye souffre d'une «lésion des ischios jambiers gauches sur le biceps fémoral». Thilo Kehrer, lui, est touché aux «adducteurs dans le cadre d’une pubalgie».

La suite après cette publicité

Mais il y a d'autres joueurs qui ont rejoint l'infirmerie parisienne. L'attaquant Moïse Kean est victime d'«une contusion sur le genou droit». Mais les nouvelles sont plus rassurantes pour le latéral droit Alessandro Florenzi, qui a été sorti par précaution. La formation française a aussi apporté des nouvelles concernant les autres blessés, précisant par exemple que Kylian Mbappé et Neymar vont poursuivre leurs soins en sélection. À noter que Mauro Icardi et Marco Verratti vont reprendre l'entraînement dans la semaine.

Le point médical du PSG :