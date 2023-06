Silvio Berlusconi est décédé

L’Italie est en deuil. Ce lundi en fin de matinée, l’ensemble de la presse transalpine a annoncé la disparition de Silvio Berlusconi. Depuis deux ans maintenant, Il Cavaliere avait entamé un long combat contre la maladie. Mais son état s’est peu à peu dégradé. Au début du mois d’avril 2023, les médias italiens ont annoncé que l’ancien patron de l’AC Milan avait été placé en soins intensifs à l’hôpital San Raffaele à Milan.

La suite après cette publicité

Certains évoquaient des problèmes cardiaques. Dès le lendemain, l’AFP a précisé que le propriétaire de Monza luttait contre une forme de leucémie. Il avait commencé une chimiothérapie. Quelques semaines plus tard, les nouvelles concernant son état de santé étaient plutôt bonnes. Mais vendredi, il a été hospitalisé pour une visite de contrôle à Milan. Et finalement, il s’est finalement éteint ce lundi après le match de sa vie à l’âge de 86 ans.

À lire

AC Milan : Rafael Leão va hériter du numéro 10

Plusieurs vies en une

Personnalité charismatique et fantasque, il a vécu une vie à 100 à l’heure. Né en 1936 à Milan, il a mené une belle carrière d’homme d’affaires. Il a créé plusieurs sociétés notamment dans l’immobilier. Il a aussi été derrière Fininvest et Mediaset. Homme le plus riche d’Italie selon Forbes, puisque sa fortune est estimée à 6,4 milliards d’euros, il a aussi mené sa barque en politique. Au centre de certains scandales, le sulfureux homme d’affaires avait lancé son parti politique (Forza Italia) en 1994.

La suite après cette publicité

Il a été président du Conseil à trois reprises (1994 à 1995, 2001 et 2006 et 2008 à 2011) et ministre par intérim (économie et finance, santé ou affaires étrangères). Berlusconi s’est investi dans le milieu sportif, lui qui a été le patron de l’AC Milan durant 31 ans. Un club avec lequel il a notamment remporté 29 titres, dont 5 Ligues des Champions. Il a cédé le club en 2017 avant de revenir en force à Monza accompagné de son bras droit Adriano Galliani. Il s’en est allé ce lundi à l’âge de 86 ans.