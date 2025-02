Le cas Vinicius Junior met le feu aux poudres au Real Madrid !

C’est jour de derby à Madrid. Le Real reçoit ce soir son voisin de l’Atlético avec son lot de polémiques. Les deux clubs ont lancé l’affrontement en début de semaine par communiqués interposés sur fond d’erreurs d’arbitrage. La polémique a été lancée par la Casa Blanca après le tacle violent dont a été victime Kylian Mbappé face à l’Espanyol le week-end dernier. Celle-ci s’est insurgée de ne pas voir la VAR intervenir sur ce tacle par derrière franchement dangereux sur l’attaquant français. La réponse des clubs espagnols, l’Atlético en tête, ne s’est pas fait attendre.

C’est donc sur fond de tension et de choc au sommet de la Liga que les deux équipes madrilènes se retrouvent au Santiago-Bernabéu. Comme si ça ne suffisait pas, le cas Vinicius Junior fait monter la pression chez les Merengues. Vous le savez, depuis plusieurs mois maintenant, le Brésilien est dans le viseur de l’Arabie saoudite, qui souhaite en faire la nouvelle égérie de son championnat en le recrutant à prix d’or. Une offre de 300 M€ pour le transfert, plus un contrat de 5 ans à 1 milliard d’euros est en préparation. La crainte commence à se lire dans la capitale espagnole.

Vinicius a refusé la première proposition de prolongation du Real

L’été dernier, les tentatives ont été repoussées, cet hiver de nouveaux bruits ont eu lieu, et les Saoudiens exerceront à nouveau un pressing intense lors du prochain mercato estival. Carlo Ancelotti a même eu une petite phrase il y a quelques jours, affirmant que plus rien ne l’étonnerait. Pour mettre fin aux tentations du Royaume, le Real Madrid espère depuis longtemps prolonger sa star de 24 ans, actuellement sous contrat jusqu’en 2027. Seulement les négociations bloquent pour le moment, comme l’assurait hier Relevo. Une première proposition a été refusée par Vinicius.

La raison est simple, il souhaite une meilleure revalorisation, lui qui a fini 2e du Ballon d’Or et remporté une nouvelle Ligue des Champions. Mais il n’en fallait pas plus pour y voir un regain de tensions avec la direction. Celle-ci n’est pas d’ailleurs pas insensible non plus aux petits problèmes causés par le joueur ici et là dans le vestiaire. Luka Modric en sait quelque chose, lui qui l’a réprimandé sur le terrain cette semaine, comme Valverde. Son attitude questionne et AS n’a pas manqué de reprendre les déclarations d’Eric Di Meco hier sur RMC, qui voit un conflit entre Vinicius et Mbappé «deux coqs dans le même poulailler.»