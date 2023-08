La curieuse raison pour laquelle le Real Madrid hésite pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Pas un jour ne passe sans que quelque part en Europe, un média ne dévoile de nouvelles informations sur le feuilleton Mbappé. Dimanche par exemple, c’est en Allemagne qu’on expliquait que le Real Madrid allait revenir à l’attaque avec une proposition. Les Madrilènes seraient ainsi prêts à mettre 120 millions d’euros sur la table dans les derniers jours d’août pour arracher la signature du Bondynois.

En Espagne en revanche, la tendance était plutôt claire : le Real Madrid ne tentera rien, et n’aurait de toute manière jamais vraiment prévu de recruter la star parisienne lors de cette fenêtre estivale. Le média Marca expliquait notamment que Mbappé ou même Erling Haaland n’étaient pas considérés comme des joueurs dont a impérativement besoin, et que les Madrilènes comptent déjà sur les joueurs présents dans l’effectif pour l’avenir, ou même sur Endrick.

Des risques que la direction est prête à assumer

Ce lundi, c’est du côté de Defensa Central qu’il faut aller piocher. Le média fait le point et explique que Mbappé reste dans les plans du club pour un avenir proche. Seulement, il y a des risques. Le média explique que l’arrivée potentielle du Tricolore changerait les choses pour bien des joueurs dans l’effectif. C’est le cas de Jude Bellingham, de loin le meilleur madrilène du début de saison, très à l’aise dans ce 4-3-1-2 qui ne serait peut-être plus possible avec Mbappé.

Il y a aussi le cas de Rodrygo Goes, qui serait la principale victime du transfert du Bondynois. Le Real Madrid veut faire de lui un homme de plus en plus important, mais avec l’arrivée du Français, il quitterait le onze titulaire. Vinicius Junior serait lui aussi touché, à un degré moindre. Des risques pour la progression de certains joueurs qui font hésiter les Madrilènes, même si Florentino Pérez est prêt à prendre le risque, toujours selon le média…