PSG, Real Madrid : nouvelles révélations explosives dans le feuilleton Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé a fait son grand retour. Au cœur d’un immense bras de fer avec la direction parisienne tout au long de l’été et placé dans le loft, l’international français (70 sélections, 40 buts) a finalement été réintégré dans le groupe francilien. Samedi soir, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1, le champion du monde 2018 a marqué son come-back d’un but sur penalty, permettant aux siens de récupérer un point à Toulouse. Une performance remarquée qui ne met cependant pas fin aux rumeurs concernant son avenir.

Dans cette optique, SportBild dévoile, ce dimanche matin, de nouvelles révélations croustillantes au sujet du numéro 7 parisien. Ciblé depuis plusieurs mois par le Real Madrid, l’ancien Monégasque serait, ainsi, toujours un sujet central dans la capitale espagnole, et ce malgré les dernières informations de Marca, indiquant que la direction madrilène restait désormais très éloignée de ce bouillant feuilleton.

À lire

Real Madrid : les débuts dingues de Jude Bellingham

Une offre de 120 millions d’euros sur le gong !

Preuve de cet intérêt toujours aussi marqué, le quotidien allemand révèle ainsi que les Merengues n’auraient pas dit leur dernier mot concernant Mbappé. Mieux encore, la direction madrilène préparerait une offre de dernière minute pour s’offrir, dès cet été, le Français de 24 ans ! SportBild précise que le montant de cette proposition devrait avoisiner les 120 millions d’euros et être formulée dans les dernières heures du mercato estival (le 29 ou le 30 août). Si cette information est à prendre avec des pincettes, les raisons de cette ultime offensive sont également dévoilées par le média précédemment cité.

La suite après cette publicité

Ainsi, le Real Madrid n’aurait plus grand intérêt d’attendre l’été 2024 à l’heure où les positions entre le PSG et Kylian Mbappé semblent s’être légèrement rapprochées. Dernièrement, nous vous révélions d’ailleurs que le Bondynois serait désormais ouvert à une prolongation d’un an afin qu’il ne soit pas libre l’été prochain, tout en obtenant une clause libératoire pour un transfert au Real en 2024. Si ce nouveau contrat est encore loin d’être signé, un tel dénouement changerait clairement la donne pour la Casa Blanca puisqu’une indemnité de transfert sera forcément due. Cet été ou l’été prochain.

Dans le plus grand des silences, Florentino Pérez, le président madrilène, pourrait donc préparer ce qui serait le transfert de cette fenêtre estivale. Avec le départ de Karim Benzema en Arabie saoudite et Joselu - prêté par l’Espanyol Barcelone pour un an - comme seule recrue à ce poste, le dernier deuxième de Liga n’a donc, peut-être, pas dit son dernier mot. Il faudra désormais patienter quelques jours afin de voir si le Real Madrid compte réellement passer à l’action. Une chose est sûre, la saga Kylian Mbappé risque de faire parler jusque dans les dernières heures du mercato…