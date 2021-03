La surprenante piste de Manchester City pour succéder à Sergio Agüero

La suite après cette publicité

Arrivé à l'été 2011, Sergio Agüero est devenu une véritable légende à Manchester City. Auteur en mai 2012 de ce fameux but décisif contre QPR dans le temps additionnel de la 38e journée, qui a offert le premier titre de champion d'Angleterre à son club depuis 44 ans, l'attaquant a depuis quasiment tout vécu. Devenu meilleur buteur de l'histoire des Citizens (257 réalisations en 384 matches toutes compétitions confondues), il se rapproche néanmoins du crépuscule.

En fin de contrat en juin et jamais totalement entré dans le cœur de Pep Guardiola, qui lui a souvent préféré Gabriel Jesus, l'ex-gendre de Diego Maradona est en passe de vivre ses dernières semaines à Manchester. Les grands clubs sont à l'affût car, Agüero a beau être plutôt sur la fin de parcours à 32 ans, en plus de sortir de longs mois de blessure, il reste une référence au poste et possède l'un des plus beaux CV de sa génération.

Danny Ings pour succéder à Agüero ?

Le Barça aurait même déjà trouvé un terrain d'entente pour un contrat de deux saisons, tandis que Chelsea reste à l'affût. Pour Manchester City aussi il s'agit de trouver un successeur. La piste rêvée mène à Erling Haaland mais le Norvégien coûte extrêmement cher, plus de 100 M€ en transfert, sans compter le salaire, et puis Mino Raiola, l'agent du serial buteur du Borussia Dortmund, tient quelques vieux contentieux avec Pep Guardiola. De plus, la concurrence est rude dans ce dossier.

La direction regarde ailleurs et d'après Sky Sports, elle vise Danny Ings. Le joueur de 28 ans n'est certes pas une référence en Europe mais possède une certaine cote outre-Manche. Prometteur à ses débuts avec Burnley, il a vu les blessures lui empoisonner la vie, notamment du temps de Liverpool. Revenu à bon niveau à Southampton (7 puis 22 buts en PL la saison dernière), il a inscrit 8 réalisations cette saison mais il est surtout en fin de contrat dans un an et a refusé de prolonger. Un atout majeur pour les Citizens...