Sergio Agüero a trouvé un accord avec le FC Barcelone !

Haaland et des joueurs libres. Dans la tête de Joan Laporta, le plan de route est tout tracé. Le nouveau président du FC Barcelone va concentrer tous ses efforts sur l'arrivée du géant norvégien dès cet été, dans une opération qui environnerait les 100 millions d'euros. Mais derrière, tous les autres joueurs qui viendront devraient être des pistes low cost, pas forcément en termes de niveau mais de prix.

Il n'y aura donc pas de deuxième opération coûteuse, et les autres joueurs qui viendront s'ajouter aux rangs barcelonais devraient être des joueurs libres ou des joueurs arrivant pour des indemnités de transfert très basses. C'est le cas d'Eric Garcia, qui devrait signer son retour à Barcelone suite au terme de son contrat avec Manchester City, alors qu'un joueur comme David Alaba, dans la même situation contractuelle que l'Espagnol au Bayern, est aussi convoité. Le nom de Memphis Depay a aussi souvent été évoqué par la presse espagnole.

Haaland titulaire, le Kun en remplaçant

Mais selon le quotidien AS ce dimanche, un autre Citizen va débarquer à Barcelone en juin. Il s'agit du Kun Agüero, qu'on ne présente pas. L'attaquant argentin est lui aussi en fin de contrat à l'Etihad Stadium et selon le journal, un accord est déjà prêt pour un contrat de deux ans. Le contrat n'est pas encore signé, mais c'est tout comme selon le journal, puisqu'il faut encore attendre que Laporta prenne officiellement ses fonctions, ce qui ne devrait plus tarder.

Déjà convoité par les Blaugranas par le passé, l'international argentin aura un rôle de joker de luxe, comparable à celui d'Henrik Larsson à l'époque, aujourd'hui membre du staff de Ronald Koeman. Le Barça souhaite enrôler l'ancien de l'Atlético ainsi qu'Haaland afin d'avoir un arsenal offensif redoutable devant, alors que son arrivée pourrait aussi être un atout majeur pour convaincre Lionel Messi de signer un nouveau contrat.