Borussia Dortmund : la Premier League s’arrache le phénomène Jamie Bynoe-Gittens

Actuellement dixième de Bundesliga, le Borussia Dormtund connaît une saison compliquée. Le club allemand peut néanmoins se satisfaire des performances de quelques joueurs. Outre son buteur guinéen Serhou Guirassy, le club de la Ruhr peut aussi compter sur les prestations solides de Jamie Bynoe-Gittens (20 ans). Arrivé en 2020 de Manchester City, l’ailier anglais est monté en puissance avec la formation allemande et explose de tout son talent depuis le début de l’exercice.

Le droitier qui est international U21 avec les Three Lions (11 capes) comptabilise ainsi 11 buts et 4 offrandes en 35 matches. Des prestations solides qui satisfaisent amplement le Borussia Dortmund qui s’imagine une vente XXL cet été. Son prix a d’ailleurs été fixé à 100 millions d’euros afin de prévenir la concurrence qu’il faudra présenter de solides arguments. Le joueur dispose d’un bon de départ du BVB si un club s’aligne sur ces demandes.

Quatre club de Premier League sur les rangs

Et justement, les prétendants ne manquent pas pour Jamie Bynoe-Gittens puisque le Bayern Munich pousse depuis un moment et a déjà pris des renseignements. Vincent Kompany serait d’ailleurs un grand fan du joueur selon TZ. Pour autant, les exigences du Borussia Dortmund sont importantes et semblent prédestiner le joueur vers un retour vers l’Angleterre.

C’est d’ailleurs le club d’Arsenal qui tiendrait la corde à en croire le média allemand. Les Gunners qui sont actuellement en difficulté avec de nombreuses blessures (Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli et Kai Havertz) verraient d’un bon oeil l’arrivée d’un nouvel ailier cet été. Trois autres clubs de Premier League sont également sur les rangs et il s’agit de Chelsea, Manchester United et Tottenham. Le principal intéressé serait d’ailleurs intéressé par l’idée d’un retour du côté de la Perfide Albion.