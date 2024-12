Le Borussia Dortmund se frotte déjà les mains pour sa pépite Jamie Bynoe-Gittens

Cette saison est assurément celle de la confirmation pour le jeune Jamie Bynoe-Gittens. Passé par Chelsea, Reading et Manchester City dans les catégories de jeune, l’ailier de 20 ans avait décidé de quitter son Angleterre natale en 2020 pour poursuivre son développement du côté du Borussia Dortmund en Allemagne. Depuis, il a petit à petit gravi les échelons au point de devenir une référence à son poste en Bundesliga. La saison dernière déjà, il avait fait parler de lui en réalisant de bonnes performances et en terminant l’exercice 2023/2024 avec 8 passes décisives et 2 buts en 34 matches. Mais il fallait faire mieux cette saison pour réellement passer un cap.

Ailier virevoltant, dribbleur et surtout très rapide, l’attaquant anglais né en 2004 avait toutes les armes pour devenir une référence à son poste dans ce championnat allemand. Et c’est ce qu’il fait clairement sur ce début de saison avec le BVB. Déjà auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 19 matches, la sensation Jamie Bynoe-Gittens écrase tout sur son passage notamment en Ligue des Champions où il a marqué 4 buts en 5 matches. Face au Bayern ce samedi, il s’est encore illustré avec un but en solitaire dont il a le secret. Il avait mystifié la défense bavaroise avec une accélération redoutable avant d’ajuster Neuer.

Jamie Bynoe-Gittens tenté par un retour en Angleterre

Une prestation qui a confirmé tout son potentiel et surtout réveillé les grosses écuries européennes. Selon les informations de Sky Sport, la Premier League veut déjà rapatrier l’international espoir anglais. Arsenal, Liverpool, Chelsea et Tottenham suivent sa situation de près et aimeraient le récupérer dès cet été. Pour rappel, il est sous contrat jusqu’en juin 2028. Mais le média anglais précise que le joueur se sent très bien au BVB et n’a pas du tout l’intention de quitter le club en juin prochain.

Le Borussia Dortmund, conscient du potentiel de son joueur, a déjà fixé son prix à plus de 100 millions d’euros. Et si le club allemand n’envisage pas de s’en séparer, le joueur n’a, par contre, jamais caché son envie de revenir en Premier League à long terme. Il souhaite s’imposer dans un gros club de Premier League ce qui serait un accomplissement pour lui, formé en Angleterre, sans jamais fouler les pelouses du championnat anglais. Mais les grosses écuries sont prévenues, pour le récupérer, il va falloir sortir une somme conséquente. Pour le plus grand bonheur de Dortmund qui se frotte déjà les mains.