Inter Milan : la soirée paradoxale de Marcus Thuram

Marcus Thuram s’éclate à l’Inter Milan. Pour sa deuxième saison en Serie A, l’attaquant de 27 ans s’était déjà fait remarquer en marquant un doublé contre le Genoa, lors de la première journée, avant de réitérer contre l’Atalanta deux semaines plus tard. Muet lors des six derniers matches, l’ex-Guingampais a pourtant retrouvé l’éclat samedi en inscrivant un superbe triplé lors de la victoire des Nerazzurri contre le Torino (3-2), un succès leur permettant de remonter à la deuxième place et à deux points du leader napolitain.

La suite après cette publicité

Titularisé aux côtés de Lautaro Martinez à la pointe de l’attaque, le Français a d’abord inscrit une tête puissante pour ouvrir le score en début de match, avant de s’offrir le doublé d’une tête décroisée pour faire le break. Et à l’heure de jeu, alors que Torino était revenu à 2-1, il a bien repris de volée son ballon, après une première parade du gardien sur une frappe de Lautaro. Quelques instants plus tard, Marcus Thuram sortait du terrain sous les applaudissements de son public (69e).

À lire

Duvan Zapata victime à son tour d’une grosse blessure

Marcus Thuram a beaucoup travaillé

Grimaçant, l’international français avait été touché lors d’un contact déplacé de Guillermo Maripan sur sa cheville droite, entraînant l’expulsion du défenseur turinois (20e) et l’inquiétude de son entraîneur, Simone Inzaghi : «il a pris un coup sur le tendon, il se plaignait un peu en fin de première mi-temps. Il a demandé à être remplacé ensuite, et c’est inquiétant pour un joueur ayant marqué trois buts. Nos médecins et ceux de l’Équipe de France feront des examens», a-t-il expliqué, même si Marcus Thuram s’est montré plus rassurant et préfère notamment retenir son deuxième triplé en carrière professionnelle.

La suite après cette publicité

«J’ai un peu mal à la cheville, elle a un peu tourné. Maintenant, je vais faire les tests. Mais après une victoire et les trois points, tu pars avec la tête la plus légère en équipe nationale (…) J’ai pensé à bosser beaucoup devant le but dès les vacances d’été. Les gens attendent d’un attaquant qu’il marque. Mon objectif numéro un est d’aider l’équipe, je ne veux pas oublier ce que je peux faire pour mes coéquipiers. Si les buts arrivent, c’est tant mieux». Didier Deschamps espèrera pouvoir compter sur lui, surtout en l’absence de Kylian Mbappé.