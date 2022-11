CdM 2022, Argentine : Emiliano Martinez sous le charme de Lionel Messi

Face aux journalistes quelques instants après la victoire acquise face au Mexique (2-0), le gardien de but de l'Argentine Emiliano Martinez (30 capes) n'a pas tari d'éloges son coéquipier Lionel Messi, auteur du premier but des siens dans cette deuxième journée de la Coupe du Monde : «aujourd'hui, si nous perdions, nous serions éliminés et nous avons montré que nous avons du caractère et que nous sommes un groupe uni. (...) Jouer avec Leo est un plus. C'est le meilleur du monde, chaque fois qu'il a une chance, il va nous aider.»

Le dernier rempart de l'Albiceleste, qui a disputé sa 20e sélection ce samedi soir, a également tenu à remercier le public argentin présent dans les tribunes pour ce premier succès dans ce Mondial après la défaite lors de son entrée en lice face à l'Arabie Saoudite : «aujourd'hui, il y avait 89 000 personnes dans le stade et la plupart d'entre elles étaient des Argentins. Mais il n'y a pas que les locaux, il y a 40 ou 45 millions d'Argentins derrière la télé. Nous les ressentons et c'est pourquoi nous donnons tout pour ce maillot.» Les supporters de la bande à Lionel Messi devront se montrer tout aussi déterminés pour soutenir leur nation lors de la « finale » de ce groupe C face à la Pologne mercredi soir (20h).