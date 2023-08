Aston Villa : Unai Emery encense Moussa Diaby

Recruté en échange de 55 millions d’euros par Aston Villa, Moussa Diaby a réalisé une belle première prestation face à Newcastle en inscrivant déjà un but. Contre Everton, l’ancien joueur du Bayer Leverkusen a été une nouvelle fois dangereux, pour le plus grand bonheur de son coach Unai Emery. Le tacticien espagnol a encensé les débuts de Diaby sous le maillot des Villans dans un entretien relayé par The Athletic.

«Il peut nous ajouter plus de buts, courir derrière les adversaires. Il peut nous aider à être polyvalents comme un 10 ou un sept. Il peut plus ou moins jouer en tant que milieu de terrain. Je pense qu’il peut s’améliorer et il est exigeant. Il est jeune, mais il est mature. Je veux des joueurs comme ça, très exigeants et qui s’engagent à s’améliorer et à créer quelque chose ici avec l’équipe et individuellement», a alors affirmé l’entraîneur espagnol sur l’international français.