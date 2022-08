Pronostic PSV Eindhoven-AS Monaco, cote et compos probables

Ne pas se louper. L'AS Monaco vit un premier moment décisif dans sa saison avec le déplacement à Eindhoven pour y affronter le PSV et continuer sa route en Ligue des Champions. Et il faudra réaliser une grosse prestation aux Pays-Bas puisque le club du Rocher avait concédé le nul à domicile la semaine dernière (1-1). Mais il a pu constater que le club néerlandais n'avait rien d'une victime facile, bien au contraire. C'est donc une vraie bataille qui attend les hommes de Philippe Clément mardi soir.

Pronostic PSV Eindhoven - AS Monaco : les 3 meilleurs paris à tenter sur Unibet

Pronostic 1 : qualification de l'AS Monaco - cote à 2,02

Pronostic 2 : but de Minamino - cote à 3,70

Le prono easy : qualification de l'AS Monaco (cote à 2,02)

Easy, ça ne le sera pas forcément pour l'AS Monaco mardi soir au Philips Stadion. Mais on veut croire à la qualification de l'équipe de la Principauté. Après le nul à l'aller, elle a redressé la barre en allant s'imposer à Strasbourg pour la première journée de Ligue 1. Des joueurs se sont mis en avant, comme Diatta et Diop, deux prétendants à une place dans le onze de départ mais qui pourraient débuter comme remplaçants. Monaco a des arguments pour s'imposer et se qualifier, c'est une certitude.

Le prono buteur : but de Minamino (cote à 3,70)

Le Japonais a des choses à se faire pardonner. A l'aller, il n'a pas convaincu. S'il ne se cache pas et réclame les ballons, il s'est montré trop brouillon à l'entrée de la surface. Clément lui redonnera peut-être sa chance mardi soir et il pourra alors se racheter. On mise donc sur un but de la recrue phare du mercato estival monégasque.

Le gros prono : victoire 2-1 de l'AS Monaco face au PSV Eindhoven (cote à 8,90)

Un match serré, deux équipes qui donnent tout pour accéder à la Ligue des Champions. Mardi soir, on s'attend à une bataille acharnée entre le PSV Eindhoven et l'AS Monaco. Un match à couteaux tirés qui n'offrira pas un grand écart entre les deux formations. Les deux équipes marqueront mais c'est bien le club de la Principauté qui l'emportera et se qualifiera par la même occasion.

Les compos probables de ce PSV Eindhoven-AS Monaco

La composition probable du PSV signée Ruud van Nistelrooy :

Benitez - Hoever, Teze, Obispo, Max - Sangaré, Veerman - Bakayoko, Til, Gakpo - De Jong

La composition probable de l'AS Monaco signée Philippe Clément :

Nübel - Aguilar, Disasi, Maripan, Caio Henrique - Fofana, Matazo - Vanderson, Minamino, Golovin - Ben Yedder