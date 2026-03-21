Nice-PSG : les compositions officielles

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce soir à Nice (coup d’envoi à 21h05), après sa qualification sans trembler pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face à Chelsea et le report de son match contre Nantes le week-end dernier. Battus au bout du temps additionnel à l’aller (0-1), le Gym voudra à nouveau tenir tête à une équipe qui doit gagner pour récupérer son fauteuil de leader à Lens, vainqueur d’Angers hier (5-1).

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Le grand évènement pour les Aiglons est le retour dans le XI de Ndayishimiye, plus de 11 mois après sa dernière titularisation… déjà face au PSG, le 25 avril, quand le Gym avait été la première équipe à faire tomber le futur champion d’Europe en L1 2024/25 (3-1). Par ailleurs, 2 autres changements après le succès à Angers (2-0) : entrés en cours de jeu samedi dernier, Wahi et Diop remplacent Boudache et Kevin Carlos. Composition classique pour Claude Puel par ailleurs avec l’éternel Dante en capitaine d’une défense à 3 assistée des pistons Clauss et Bard.

Luis Enrique déplore plusieurs absents de marque ce soir : en plus de Ruiz, toujours convalescent, Hakimi est suspendu tandis que Barcola (entorse) et Neves (gêne) sont forfaits. De plus, l’Espagnol laisse Dembélé sur le banc. Avec ces absences et le calendrier à gérer, le PSG se présente sur la Côte d’Azur avec un XI largement remanié : Hernandez démarre, comme Zabarnyi, qui accompagnera Pacho dans l’axe. Doué et Lee formeront le trio d’attaque avec Kvara. Au milieu, Mayulu, buteur en milieu de semaine, sera aux côtés de Zaïre-Emery et Vitinha.

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Les compositions officielles :