OL : Jeff Reine-Adélaïde sort du silence

Depuis sa sortie médiatique et l'annonce de son désir de quitter l'OL, c'est peu la guerre froide entre Jeff Reine-Adélaïde (22 ans) et son club. «Le discours de l'Olympique Lyonnais et le mien ne sont plus en adéquation, donc il doit y avoir des discussions pour parler d'un éventuel départ. Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon» avait-il lâché au début du mois. Les Gones ne voulaient pas entendre parler d'un départ du milieu de terrain mais il a bien fallu se résoudre à trouver une solution.

Deux clubs sont alors entrés en course pour récupérer l'international Espoirs : le Stade Rennais et le Hertha Berlin. Ils ont chacun proposé 25 M€, quand la direction lyonnaise attend au moins 30 M€ pour un joueur qui a été recruté 25 M€ il y a un an seulement à Angers. Jean-Michel Aulas ne souhaite pas perdre la face dans ce dossier, d'autant que Reine-Adélaïde a passé une grande partie de la saison à l'infirmerie, victime d'une rupture des ligaments croisés cet hiver.

JRA dément qu'il ne faille plus compter sur lui

Même si l'option Hertha Berlin est intéressante, le milieu de terrain préfère s'en aller du côté de la Bretagne où la perspective de disputer la Ligue des Champions a de quoi motiver. Il faudra tout de même trouver un accord avec Lyon, qui n'a pas véritablement envie de faciliter les choses. Jean-Michel Aulas l'a mauvaise contre le joueur et l'a bien fait savoir. «Moi, je n’aime pas les gens qui disent qu’ils veulent partir de l’OL, je suis comme les supporters.»

L'affaire est allée encore plus loin ces dernières heures avec une information de L'Equipe, comme quoi Reine-Adélaïde aurait fait savoir à Rudi Garcia que cela ne servait à rien de le convoquer à Lorient pour la rencontre de dimanche (à suivre en live commenté). C'est ce dernier acte qui a fait réagir le joueur. Sur les réseaux sociaux, celui qui s'est blessé au mollet avec les Espoirs il y a trois semaines, l'empêchant d'être actuellement disponible, dément tout simplement être parti au bras de fer avec son club. « "Information" totalement erronée. Ce serait bien d’éviter de me prêter des propos que je n’ai JAMAIS prononcés. Merci.» La situation se tend encore davantage alors que le mercato ferme ses porte dans dix jours et que Reine-Adélaïde est toujours Lyonnais...