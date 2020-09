OL : le Hertha Berlin chamboule le dossier Reine-Adélaïde !

Cela ne fait quasiment plus de doute, le futur de Jeff Reine-Adélaïde a de grandes chances de s’écrire loin du Rhône. La dernière sortie médiatique de Jean-Michel Aulas n'aidera pas à apaiser la rancœur du joueur, déçu de son parcours à l'OL, stoppé net en décembre dernier par une rupture des ligaments croisés du genou.

Comme nous vous le relayons depuis quelques jours, le Stade Rennais, porté par la connaissance de son directeur sportif Florian Maurice, est prêt à profiter de l'aubaine, même si elle coûte cher. Alors que l'OL avait initialement fixé un tarif à 35 M€, il serait prêt à le céder au prix d'achat, à savoir 25 M€, puisque les partants désignés de l'été (Depay, Aouar, Dembélé) restent pour l'instant à quai.

Le Hertha a de bons rapports avec l'OL

Mais à ce tarif, Jeff Reine-Adélaïde n'intéresse pas que le Stade Rennais. En effet, le Hertha Berlin est bien sur le coup. Le journal allemand Bild assure que le club berlinois est très intéressé par le joueur de 22 ans et qu'il est prêt à s'entendre avec Lyon. Rappelons que le Hertha a déjà lâché 25 M€ à l'OL pour Lucas Tousart l'hiver dernier.

Initialement, Reine-Adélaïde affichait une préférence pour le projet rennais, mais le journal allemand explique que les choses ont évolué et qu'un accord est presque établi entre les deux parties. Et l'OL serait forcément plus enclin à vendre son élément à un club étranger plutôt qu'à un concurrent direct en Ligue 1. Cela s'annonce serré !