Mercato OM : et maintenant ?

L’Olympique de Marseille a frappé fort et a pris des risques comme l’avait expliqué le président Pablo Longoria. Alors que le tour préliminaire de la Ligue des Champions approche à grands pas, les Phocéens ont enregistré les arrivées de Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Ismaïla Sarr et Pierre-Emerick Aubameyang et Ruben Blanco.

Iliman Ndiaye devrait officiellement suivre très rapidement. Tous ces joueurs seront présentés aux tribunes du Vélodrome pour le dernier match de préparation ce mercredi contre le Bayer Leverkusen. Mais que manque-t-il maintenant à l’Olympique de Marseille ? Et comment les dirigeants vont-ils gérer la suite de ce mercato de folie ?

L’OM va ralentir le tempo

La réponse est globalement assez simple. Il manque à priori un joueur qui peut dépanner dans les deux couloirs de la défense. Le rêve de Longoria et Ribalta se nomme Joakim Mæhle, mais les positions de l’Atalanta et de l’OM sont encore un peu éloignées. Il est possible que les dirigeants attendent que le mercato avance pour en tirer de meilleures conditions.

Il manque aussi à l’OM un attaquant. Ce dernier pourrait ne pas être Alexis Sanchez, même si on se refuse pour l’heure d’enterrer complètement cette piste. Les médias italiens évoquent un intérêt pour Charles de Ketelaere (AC Milan). Pour ce poste, un prêt avec option pourrait tenir la corde et une nouvelle fois le temps jouera en leur faveur.

Au rayon des départs, ça bloque toujours avec le Fener sur les modalités de paiement concernant le transfert de Cengiz Ünder. Au milieu, un départ est toujours souhaité, mais on ne sait pas encore si ce sera Matteo Guendouzi ou Valentin Rongier qui prendra la tangente. L’heure est maintenant au calme, même si avec Pablo Longoria on ne sait jamais vraiment…