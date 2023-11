OL : John Textor a prévu un gros budget mercato en cas de feu vert de la DNCG

C’est le jour J pour l’Olympique Lyonnais. L’été dernier, John Textor et ses équipes avaient eu la désagréable surprise d’apprendre que la DNCG avait décidé le 4 juillet d’encadrer la masse salariale et les indemnités de transfert du club rhodanien en raison d’un trou de 50 M€. Une décision qui avait été confirmée en appel deux semaines plus tard. Ce qui avait eu le don d’énerver prodigieusement Textor.

Depuis, l’homme d’affaires américain s’active dans tous les sens pour trouver l’argent nécessaire. L’OL a ainsi annoncé le 8 novembre dernier un accord pour le refinancement de sa dette et il est aujourd’hui en passe de vendre l’équipe féminine américaine d’OL Reign en échange de 53 M€. Sans oublier les projets de vente de l’OL féminin à Michele Kang et le dossier brûlant de la LDLC Arena.

L’OL voudrait recruter au moins quatre joueurs

Cela sera-t-il suffisant ? Le 1er octobre dernier, après la défaite à domicile contre Reims (0-2), Textor semblait, en tout cas, convaincu de pouvoir agir librement lors du prochain mercato hivernal. «Comme vous le savez, en janvier, nous n’aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l’équipe. Soyez assurés que je NE permettrai JAMAIS à ce club de perdre son prestige.»

Ce mardi, Textor et l’OL ont rendez-vous à 14h30 avec la DNCG. Et d’après L’Équipe, si tout se passe bien et que les sanctions sont levées, le boss des Gones a prévu d’envoyer du lourd pour éviter la relégation. Le quotidien assure que la direction lyonnaise voudrait recruter au moins quatre joueurs et qu’il disposera d’une enveloppe de 50 M€ pour le faire. Reste maintenant à savoir si la DNCG réduira ou non cet espoir à néant.