OGC Nice : Didier Digard s’enflamme pour l’équipe de Farioli

Dimanche soir, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, l’OGC Nice aura l’occasion face au Stade Rennais de reprendre la 1e place du championnat. Si le Paris Saint-Germain a fait le travail en écartant Montpellier (3-0) pour prendre la tête du classement, ce sont bien les Niçois qui ont les choses en main. Invaincu depuis le début de saison, le Gym impressionne et peut remercier l’excellent travail de Francesco Farioli, arrivé cet été sur le banc du club. Un travail que ne cesse de souligner Didier Digard, premier ravi de la belle dynamique de son ancienne équipe.

«Ça fait un leader très solide. Aujourd’hui, on sent vraiment les équipes en difficultés contre Nice qui trouvent pas le moyen. Donc non, moi je les vois bien continuer un bon moment comme ça», livre-t-il dans Gym Tonic. Relancé sur sa potentielle contribution, Didier Digard ajoute : «j’ose espéré qu’on y a contribué, et forcément, récupérer un groupe en confiance, ça facilite les choses, mais aujourd’hui, c’est un tout autre travail, un autre style, mais ça fonctionne très bien». À noter que les Niçois possèdent un calendrier plutôt favorable d’ici les prochaines semaines.