OM : la presse croate annonce une grosse offre pour Lovro Majer

Amine Adli (Toulouse), Mehdi Léris (Sampdoria), Angelo Fulgini (Angers), Amine Harit (Schalke 04), Imran Louza (Nantes) etc... Depuis deux semaines déjà, de nombreux milieux de terrains sont annoncés du côté de l'Olympique de Marseille. Il faut dire que Pablo Longoria et ses équipes sont bien à la recherche d'un milieu de terrain pour remplacer Morgan Sanson. L'Espagnol l'avait confirmé lors de la présentation d'Arkadiusz Milik.

« On a perdu un joueur important (Morgan Sanson, NDLR) qu'on va chercher à remplacer, mais c'est difficile. C'est notre priorité, après avoir analysé plein de profils. Si on a l'opportunité de se renforcer, on sera actif », avait-il confirmé. Et voilà qu'un nouveau nom, un peu plus exotique, s'invite dans la danse. Le média croate Sportske Novosti dévoile une petite bombe. Ainsi, le club phocéen aurait déjà approché le Dinamo Zagreb pour son milieu de terrain Lovro Majer (23 ans).

Zagreb demande 15 millions d'euros

Une offre de 12 millions d'euros + 4 millions sous forme de bonus aurait ainsi été formulée par le club dirigé par Jacques-Henri Eyraud. L'agent du joueur a confirmé l'information auprès du média croate. Tout dépend du club de Zagreb désormais, qui, toujours selon le même média, demandait 15 millions d'euros pour l'international (16 sélections).

Les différents bonus et pourcentages à la revente pourraient convaincre le Dinamo, même si, contacté par nos soins, le directeur sportif du club croate confirme qu'il exige ce prix sec de 15 millions d'euros. La Fiorentina avait de son côté proposé 10 millions d'euros, somme insuffisante. Le joueur est intéressé par le challenge phocéen, mais il ne forcera pas pour quitter son club. Il n'y a plus qu'à attendre, mais si on se fie à ce que dit Sportske Novosti, c'est plutôt bien parti pour l'Olympique de Marseille dans ce dossier.