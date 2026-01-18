CAN 2025 : les joueurs de l’OL ont suivi le sacre du Sénégal dans les vestiaires

Affrontant le Stade Brestois ce dimanche soir, 45 minutes après le coup d’envoi de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc, l’Olympique Lyonnais ne s’attendait pas à voir la fin de match. S’imposant 2-1 et profitant de la fin de match animée de la finale avec un arrêt de 15 à 20 minutes de jeu et des prolongations, les Gones ont pu voir la fin de partie dans leur vestiaire.

La suite après cette publicité

Ils ont pu voir leur capitaine Moussa Niakhaté devenir champion d’Afrique. « Fiers de toi Moussa, notre Champion d’Afrique. On a suivi la fin attentivement dans le vestiaire après le match. Et on attend les vidéos de danse », a annoncé le club dans un communiqué. Paulo Fonseca a aussi eu un petit mot pour lui. « Lorsque nous sommes arrivés dans le vestiaire, la première chose que nous avons faite a été de regarder le résultat de Moussa. Félicitations à lui, je suis très heureux pour lui. C’est un moment très important dans la vie de Moussa. » Tout cela doit faire chaud au cœur du défenseur, champion d’Afrique.