Montpellier-PSG : les compositions probables

Victorieux de Nîmes hier soir (2-0), l’Olympique de Marseille est revenu à une longueur du Paris Saint-Germain, avec deux matches en moins au compteur. Autant dire que le club de la capitale va devoir s’imposer dans l’Hérault pour se redonner de l’air. Mais la mission ne sera pas facile car les hommes de Michel Der Zakarian sont certes sixièmes du classement, mais ne pointent qu’à deux unités du PSG !

La suite après cette publicité

Les Pailladins peuvent donc passer devant les champions de France en cas de victoire. En face, le calendrier chargé des Rouge-et-Bleu devrait encore une fois obliger Thomas Tuchel à modifier son équipe. Les buts seraient bien gardés par Navas, mais devant le Costaricain, ce ne sera pas la même défense qu’à Manchester. Kimpembe laissé au repos, on se dirige vers un quatuor Kehrer-Marquinhos-Diallo-Bakker.

Plusieurs cadres parisiens laissés au repos

Dans l’entrejeu, Marco Verratti ne sera également pas de la partie. Danilo, Herrera et Rafinha devraient donc être chargés d’alimenter une attaque privée de Neymar, laissé lui aussi au repos. De quoi profiter à un Di Maria mis sur le banc dernièrement. L’Argentin évoluerait aux côtés de Kean et de Mbappé. En face, Der Zakarian préparerait un 4-3-3.

Avec Omlin dans les cages et une défense composée de Sambia, Mendes, Congré et Ristic. Au milieu de terrain, Chotard sera absent. Le trio Mollet-Ferri-Savanier est annoncé. Enfin, s’il foule la pelouse de la Mosson ce soir, Paredes ne verra pas son grand ami Delort, touché par le coronavirus. Laborde se chargera de le remplacer avec Sun et Mavididi à ses côtés.