PSG-ASSE : enfin le match référence de Lionel Messi ?

Depuis les premiers matches de Lionel Messi sous les couleurs du Paris Saint-Germain, le bilan a été quelque peu décevant en Ligue 1 : la Pulga avait d'abord été mise en échec par les barres transversales et poteaux à plusieurs reprises, et a dû attendre sa sixième apparition pour ouvrir son compteur buts et passes décisives - c'était face au FC Nantes dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1 - avant d'enchaîner avec un triplé d'offrandes face à l'AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard (3-1).

L'international argentin retrouvait les Verts au Parc des Princes après une prestation en deçà des attentes lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid (1-0). Tarabusté par les presses française et espagnole, l'attaquant de 34 ans se devait de se relancer ce samedi soir face à des Stéphanois en forme, invaincus sur leurs trois derniers matches en Championnat. Et si cette réaction arrive un peu tard, elle survient peut-être au meilleur des moments pour l'ancien du FC Barcelone...

Toujours aussi décisif

S'il est positionné à droite de l'attaque sur le papier, Lionel Messi a, comme à son accoutumée, pris le rôle d'électron libre dans le cœur du jeu pour trouver les solutions dans le bloc adverse. Non seulement sa connexion avec Kylian Mbappé s'est avérée décisive à deux reprises juste avant la pause (40e) et au retour des vestiaires (47e), mais l'Argentin a également semblé bien plus à l'aise sur le terrain, enchaînant les dribbles dans les petits espaces (3 réussis sur 4), les transmissions dans le dos de la défense (5 passes en profondeur réussies sur 5) et les ouvertures dont seul lui à le secret (6 passes clés). Une prestation plus que complète qui lui a valu la note de 7,5 par notre rédaction.

Au micro de Canal + à l'issue de la rencontre, son entraîneur et compatriote Mauricio Pochettino n'a pas manqué d'ajouter un mot sur le septuple Ballon d'Or, devenu meilleur passeur de L1 ex-aequo avec Mbappé (10 offrandes chacun) : «Messi, c’est incroyable, c’est magnifique. Aujourd’hui il lui manque seulement le but. Il a très bien joué. Nous sommes très contents, l’équipe se sent bien. Je pense que petit à petit, nous essayons de jouer de mieux en mieux.» Alors qu'on commence à retrouver le Messi qu'on avait l'habitude d'admirer au Barça, à voir si le déplacement à Nice samedi prochain lui permettra d'inscrire son 3e but dans l'Hexagone...