Maroc : Jorge Sampaoli était à un pas de remplacer Walid Regragui

Comme nous vous le révélions ces derniers jours, Mohamed Ouahbi va remplacer Walid Regragui à la tête de la sélection marocaine. Le sélectionneur démissionnaire s’est rendu au Maroc la semaine dernière pour signer sa résiliation de contrat. Son successeur, champion du monde à la tête des U20 en octobre, s’apprête à démarrer sa première expérience comme numéro d’une équipe professionnelle, avec la Coupe du Monde en ligne de mire.

Mais selon nos informations, la fédération royale marocaine de football (FRMF) avait étudié d’autres profils en parallèle du sien. Ces derniers jours, un accord verbal avait ainsi été trouvé avec l’ancien entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli. Tout était ficelé avec le technicien argentin mais le dossier a finalement capoté.