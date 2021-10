Fluminense rêve d'un retour de Marcelo

Avec seulement 2 minutes de jeu disputées contre le Celta de Vigo (victoire 5-2), Marcelo ne joue plus au Real Madrid. Même s'il est devenu capitaine du club au départ de Sergio Ramos du Paris Saint-Germain, le latéral gauche de 33 ans perd de plus en plus d'importance dans l'équipe de Carlo Ancelotti. Victime d'une blessure musculaire, il est devancé par David Alaba, Ferland Mendy et Miguel Gutierrez dans la hiérarchie.

D'après le média brésilien Lance !, la possibilité d'un retour au pays prendrait de l'épaisseur alors que le contrat du joueur s'achève en 2022. Formé à Fluminense qu'il a quitté pour le Real Madrid en 2007, Marcelo pourrait faire son retour au sein du club de Rio de Janeiro après 15 ans d'absence. Les dirigeants du club brésilien seraient plutôt favorables alors que les fans font campagne depuis plusieurs mois pour un retour de Marcelo.