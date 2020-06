Le Bayern Munich veut rafler une nouvelle pépite au PSG

Alors que Tanguy Kouassi (défenseur, 18 ans) et Adil Aouchiche (milieu, 17 ans) sont sur le point de quitter le Paris Saint-Germain, pour rejoindre respectivement le Bayern Munich et l'AS Saint-Etienne et y parapher un premier contrat professionnel, le club de la capitale ne semble pas en mesure de juguler le flot de départs de ses jeunes talents. Selon les informations de Goal et de TF1, alors que les relations entre le PSG et le Bayern sont désormais tendues, le club bavarois songe à récupérer une autre très jeune pépite parisienne.

Il s'agit du défenseur central El Chadaille Bitshiabu, 15 ans et déjà 1m95. Surclassé de deux ans, le joueur qui évolue avec les U17 Nationaux du Paris Saint-Germain est toujours sous contrat, mais le PSG tente d'accélérer les choses depuis plusieurs mois afin d'empêcher sa fuite. Mais comme le révèle «Téléfoot», le Bayern Munich s'intéresserait de près à l'international français U16. El Chadaille Bitshiabu sera-t-il le nouveau Tanguy Kouassi ? Selon le journaliste Romain Molina, le joueur ou plutôt son entourage, aurait confié ses intérêts aux agents d'Adil Aouchiche. Affaire à suivre.