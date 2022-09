Chelsea : Thomas Tuchel a déjà pris une décision pour son avenir

La suite après cette publicité

Le licenciement de Thomas Tuchel a surpris tout le monde en Angleterre. Certes, les résultats n'étaient pas forcément brillants, avec cette défaite face au Dinamo Zagreb en ouverture de campagne européenne, et ces deux défaites déjà en six journées de championnat, après un mercato où le nouveau propriétaire Todd Boehly n'a pas hésité à mettre la main à la poche. D'autant plus que le tacticien allemand avait rapporté la Ligue des Champions à son club en 2021 et avait plutôt bien géré la crise géopolitique qui a frappé de plein fouet son club.

Peu à peu, les médias locaux ont commencé à dévoiler les raisons de ce licenciement. L'Allemand ne faisait ainsi pas l'unanimité en interne, que ce soit dans le vestiaire ainsi qu'auprès de sa nouvelle direction, lui qui s'entendait mieux avec l'ancienne. Le cas Cristiano Ronaldo, que l'état-major londonien voulait enrôler en se heurtant au refus du coach, a aussi créé de vives tensions entre les deux parties.

Quel avenir pour Tuchel ?

Ce matin, The Telegraph dévoile plus d'informations sur la situation de l'ancien entraîneur du PSG. On apprend par exemple qu'il va toucher un montant de 8 millions d'euros sous forme d'indemnités de licenciement. Une constante à Chelsea ces dernières années. Le média rajoute aussi que pour l'instant, il n'a pas forcément prévu de retrouver un banc de touche dans l'immédiat.

L'entraîneur de 49 ans dont le contrat en terres londoniennes expirait en 2024 veut ainsi prendre du repos avant de se relancer et ne va pas se précipiter pour retrouver un club dans les prochains mois. Reste tout de même à voir quelle sera sa réaction en cas d'offre intéressante sur son bureau !